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Кличко зустрівся з міністром оборони Естонії та послом Естонії в Україні

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Кличко зустрівся з міністром оборони Естонії та послом Естонії в Україні
Учасники зустрічі від Естонії та Києва у мерії столиці України. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Київський міський голова Віталій Кличко 9 жовтня зустрівся у столичній мерії з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом та Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Тііною Інтельманн. Від громади Києва Кличко подякував Естонії за підтримку українців з перших днів повномасштабної війни

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Кличко зустрівся з міністром оборони Естонії та послом Естонії в Україні

Віталій Кличко з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Естонський міністр дізнався від мера Києва про те, як останнім часом Росія атакує столичні мости, що об’єднують правий та лівий береги міста, обстрілює лікарні, школи, наукові установи, житлові будинки.

"Зазначив, що на сьогодні важливим питанням залишається захист неба над Києвом та Україною і що необхідно прискорити постачання ракет для систем ППО, яких вкрай не вистачає столиці та Україні. Наголосив на необхідності посилення міжнародними партнерами військової допомоги ЗСУ. Від цього залежить і безпека Європи, зокрема й країн Балтії", – наголосив Кличко.

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Під час зустрічі у мерії Києва. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Віталій Кличко також зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об’єктах критичної інфраструктури.

"Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми", – пояснив головні небезпеки міський голова.

Кличко підкреслив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії згуртованість суспільства стала головним фактором спротиву України та Києва.

Кличко зустрівся з міністром оборони Естонії та послом Естонії в Україні

Повноважна пані Посол Естонської Республіки в Україні Тііна Інтельманн під час спілкування з Віталієм Кличком. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

"За кілька місяців до початку війни міська влада закликала мешканців столиці вступати до лав територіальної оборони для захисту міста. І це дало свої результати – Київ вистояв і вистоїть зараз", – акцентував мер Києва.

Від громади міста Віталій Кличко подякував Естонії за підтримку українців з перших днів повномасштабної війни. За надання військової та гуманітарної допомоги.

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