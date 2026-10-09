Кличко зустрівся з міністром оборони Естонії та послом Естонії в Україні

Київський міський голова Віталій Кличко 9 жовтня зустрівся у столичній мерії з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом та Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Тііною Інтельманн. Від громади Києва Кличко подякував Естонії за підтримку українців з перших днів повномасштабної війни

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Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Естонський міністр дізнався від мера Києва про те, як останнім часом Росія атакує столичні мости, що об’єднують правий та лівий береги міста, обстрілює лікарні, школи, наукові установи, житлові будинки.

"Зазначив, що на сьогодні важливим питанням залишається захист неба над Києвом та Україною і що необхідно прискорити постачання ракет для систем ППО, яких вкрай не вистачає столиці та Україні. Наголосив на необхідності посилення міжнародними партнерами військової допомоги ЗСУ. Від цього залежить і безпека Європи, зокрема й країн Балтії", – наголосив Кличко.

Віталій Кличко також зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об’єктах критичної інфраструктури.

"Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми", – пояснив головні небезпеки міський голова.

Кличко підкреслив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії згуртованість суспільства стала головним фактором спротиву України та Києва.

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"За кілька місяців до початку війни міська влада закликала мешканців столиці вступати до лав територіальної оборони для захисту міста. І це дало свої результати – Київ вистояв і вистоїть зараз", – акцентував мер Києва.

Від громади міста Віталій Кличко подякував Естонії за підтримку українців з перших днів повномасштабної війни. За надання військової та гуманітарної допомоги.

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