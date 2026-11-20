Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з делегацією представників Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки на чолі з Мартіном Купкою та Надзвичайним і Повноважним Послом Чехії в Україні Лубошем Весели.

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Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Розповів про ситуацію в Києві, який щодня зазнає ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, мости, соціальні заклади та житлові будинки. Наголосив, що попри намагання росії знищити системи життєзабезпечення, українська столиця продовжує жити й працювати. Зазначив, що столична влада зацікавлена в розвитку подальшої двосторонньої співпраці та реалізації спільних програм як з чеськими містами, так і з бізнес-колами та громадськими організаціями", – написав Віталій Кличко.

Міський голова столиці подякував Чехії за підтримку українців з перших днів повномасштабної війни і надання необхідної допомоги.

"Зі свого боку, як наголосили депутати, Чехія і надалі буде всебічно підтримувати Україну", – зазначив Віталій Кличко.