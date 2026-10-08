Кличко зустрівся у столичній мерії з делегацією Литви

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з президентом Асоціації місцевого самоврядування Литви (ALAL), мером Плунгеського районного муніципалітету Аудріусом Клішонісом та з мерами, віце-мерами й представниками ще 11 литовських міст, які входять до складу ALAL. У зустрічі взяла участь Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє.

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Про це Кличко повідомив у соцмережах.

Міський голова столиці подякував від громади Києва народові Литви за підтримку та допомогу українцям з перших днів повномасштабної війни. Зокрема, за передані генератори та зарядні станції, завдяки яким маємо змогу забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури енергією під час надзвичайних ситуацій.

Віталій Кличко поінформував, як Київ продовжує долати виклики, що постали перед містом та нашою державою в умовах війни. Зокрема, й наслідки нищівних атак ворога.

"Розповів, як столиця готується до зими. Працює над тим, щоб забезпечити стабільну роботу систем постачання тепла, води та електроенергії.Наголосив, що Київ потребує в цьому питанні додаткової допомоги з боку міжнародних партнерів. Українській столиці і надалі потрібні системи резервного живлення. Зокрема, генератори", – повідомив Кличко.

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Він підкреслив, що місцева влада зацікавлена у втіленні на міському рівні ініціатив щодо розвитку двосторонніх відносин, співпраці в реалізації спільних програм як з містами, так і з бізнес-колами, громадськими організаціями Литви.

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