Мер Києва Віталій Кличко, разом з представниками понад 40 громад зі всієї України та постійною заступницею посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Катрін Бухгольц взяв участь у відкритті форуму Академії стійкості. Це – майданчик, який згуртував громади, органи державної влади та експертів задля обміну досвідом і посилення місцевого самоврядування.

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Про це очільник столиці повідомив в Telegram.

"Ми напрацьовуємо рішення з міжнародними партнерами відповідно до європейських стандартів. Знаходимо спільну позицію з представниками наших профільних міністерств, народними депутатами України", – зауважив Кличко.

Мер пояснив, що співпраця стосується різних сфер від захисту критичної інфраструктури й просторового планування до екологічної безпеки, економічного відновлення та соціальної згуртованості, адже саме на рівні громад забезпечується все життя людей.

І особливо гостро це відчувається під час війни. Адже ми маємо, незалежно від обстрілів, забезпечити мешканців громад життєво необхідними послугами. Водночас ми повинні готуватись до повоєнного відновлення, продовження децентралізації й розвитку місцевого самоврядування", – зазначив очільник столиці.

Кличко зауважив, що навчальна мережа "Академія стійкості" діє за ініціативи Асоціації міст України та підтримки проєкту "Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні (SUR)", що є частиною німецької допомоги, яка надається на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.