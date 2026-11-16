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Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
198
Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва
Протягом 2026 року Київ передав військовим 83 тисячі БпЛА різних типів. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на Харківському напрямку та передав від громади столиці 18 тисяч БпЛА різних типів.

Про це  Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Відвідав наших Захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Загалом 18 тисяч БпЛА різних типів і призначення. Командувачу Угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому передав 15 000 БпЛА для трьох підпорядкованих йому корпусів: Третього армійського корпусу, 11-го армійського корпусу та 19-го армійського корпусу", розповів Кличко.

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Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва

Віталій Кличко та Андрій Білецький. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва

Бригадний генерал Андрій Білецький отримав 15 000 БпЛА для трьох підпорядкованих йому корпусів. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Також допомогу від громади столиці отримали:

117-та окрема бригада ТрО – 1 000 дронів,

430-й окремий полк безпілотних систем "Контур" – 1000 дронів,

421-й окремий полк безпілотних систем ДШВ – 1000 БпЛА.

Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав допомогу від громади Києва

Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Мер зазначив, що протягом 2026 року Київ передав військовим різних бригад 83 тисячі БпЛА різних типів, інше необхідне оснащення.

"У листопаді Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку Захисників та Захисниць уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям! Слава Україні та її Героям!" – наголосив Віталій Кличко.

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