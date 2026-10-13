Кличко відвідав водопровідну насосну станцію ''Київводоканалу''. Фото

Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну з водопровідних насосних станцій "Київводоканалу", де працюють генератори для живлення насосів під час аварійних ситуацій і відсутності електропостачання.

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Про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.

"Наразі "Київводоканал" має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт. Їх встановлювали протягом років повномасштабної війни", – зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.

"Хочу зазначити, що генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання такого великого господарства, як "Київводоканал". Вони допомагають в аварійних ситуаціях в енергосистемі. Та не можуть працювати безперервно. І фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення", – розповів Кличко.

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Він відзначив, що система ж водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення.

"На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема, в столиці. Та ми продовжуємо робити все для життєзабезпечення й функціонування міста", повідомив мер Києва.

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