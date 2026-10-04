Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиціСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримують. Відео"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримують. ВідеоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. ВідеоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. ВідеоВолодимир Путін"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь УкраїниІлюстрація: молочні продукти в магазиніЦіни можуть злетіти на 20-25%: які популярні продукти подорожчають до кінця року"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. ВідеоУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерХто може звернутися за оформленням пільги. Ілюстративне зображення.Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльністьСША запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. ВідеоСША запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 570
Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото
Столична громада продовжує допомагати українським захисникам

Столичний мер Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку. Він, зокрема, передав допомогу від Києва.

Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі 4 жовтня. Кличко також розповів, що протягом 2026 року, Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БПЛА та інше необхідне оснащення.

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Мер столиці передав допомогу військовим ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Громада столиці продовжує допомагати українським захисникам. Джерело: @vitaliy_klitschko

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 7,3 т.
Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео
icon 7,3 т.
Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 5,4 т.
"Згадайте Антонівський міст": Нацгвардієць-інженер відповів на страшилки про розвалені мости у Києві і відрізане Лівобережжя
icon 5,4 т.
"Згадайте Антонівський міст": Нацгвардієць-інженер відповів на страшилки про розвалені мости у Києві і відрізане Лівобережжя
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,6 т.
На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, церкву та школу: подробиці
icon 3,6 т.
На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено приватні будинки, церкву та школу: подробиці

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "ЦЕНТР" ЗСУ 5800 БПЛА різного типу", – йдеться в повідомленні.

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Громада Києва постійно підтримує ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Кличко поїхав на Харківський напрямок. Джерело: @vitaliy_klitschko

Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Громада Києва постійно підтримує ЗСУ. Джерело: @vitaliy_klitschko

Окрім того, за словами столичного мера, на сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні мала ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіКиївЗбройні Сили УкраїниТретя окрема штурмова бригадаБПЛАВіталій КличкоВіталій Кличко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись