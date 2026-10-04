Кличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

Столичний мер Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку. Він, зокрема, передав допомогу від Києва.

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Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі 4 жовтня. Кличко також розповів, що протягом 2026 року, Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БПЛА та інше необхідне оснащення.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "ЦЕНТР" ЗСУ 5800 БПЛА різного типу", – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, за словами столичного мера, на сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

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Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, Київрада на засіданні мала ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.