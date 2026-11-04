Кличко відвідав центр для тимчасового переміщення киян вразливих категорій на випадок кризи із теплопостачанням

Мер Києва Віталій Кличко перевірив один із центрів, де триває облаштування місць для тимчасового переміщення киян вразливих категорій на випадок критичної ситуації з теплопостачанням.

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Про це очільник столиці розповів у Telegram.

Кличко додав, що минулої зими тут вже приймали людей, а зараз – розширюють можливості локації.

"В одному з корпусів облаштовують умови для дітей з інвалідністю та їхніх родин. Наразі підготували 100 місць для сімей. Тут забезпечать стаціонарне перебування, харчування та соціальний супровід. Цілодобово з дітьми й родинами працюватимуть соцпрацівник, доглядальниця та медсестра. За потреби залучатимуть психологів і фахівців з реабілітації", – зазначив Кличко.

Мер розповів, що ще 100 місць облаштують в окремому корпусі для людей старшого віку та людей з інвалідністю. Для них також передбачені харчування, соціальний супровід, психологічна допомога та реабілітаційні послуги.

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"Центр має власну котельню, генератори різної потужності, необхідні запаси питної й технічної води. Це дасть змогу підтримувати тепло і забезпечувати базові потреби людей навіть у разі тривалих перебоїв з електропостачанням", – зауважив Кличко.

Він додав, що за досвідом минулої зими в центрі розробили алгоритм екстреного реагування – людину зможуть прийняти невідкладно, щойно надійде відповідне звернення.

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"Облаштовують корпуси за підтримки партнерів. ЮНІСЕФ допомагає з ремонтом і меблюванням приміщень для дітей та їхніх родин. Облаштувати корпус для людей старшого віку та повністю забезпечити харчуванням допомогла Спілка Самаритян України Київське Об'єднання за підтримки Мюнхена", – повідомив Кличко.