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Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
5,2 т.
Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото
Цей будинок є прикладом системного підходу, а також професійного управління. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко оглянув один з найбільших енергостійких житлових комплексів не тільки столиці, а й країни. Це ОСББ на лівому березі міста, що включає 3 будівлі загальною площею понад 30 тис. м кв.

Про це очільник міста повідомив у своєму Telegram.

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

"У межах міських програм там встановили 3 ІТП (індивідуальні теплові пункти) та інше обладнання, що не тільки підвищує рівень комфорту, а й рівномірно розподіляє тепло між усіма квартирами та економить щонайменше 20% тепла", – зазначив Кличко.

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Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Він повідомив, що встановили також генератор на 9 кВт та одну з найбільших сонячних електростанцій (3 інвертори, акумулятор 135 кВт, 108 сонячних панелей), що забезпечує роботу ліфтів, ІТП, систем управління та освітлення місць загального користування не менше 15 годин поспіль. Також замінили вікна і двері, зробили капремонт мереж з утепленням, замінили усі 6 ліфтів, модернізували систему освітлення зі встановленням датчиків руху.

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

"Цей будинок є прикладом системного підходу, а також професійного управління. Це дозволило людям фактично оновити свої оселі, зробити їх більш енергостійкими, економічнішими та комфортними. При цьому основну частину робіт – близько 70% – оплатило місто або гранти в межах державних програм", – зауважив мер Києва.

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. Фото

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

За його словами, триває прийом заявок в межах конкурсу 70/30%. Голова ОСББ може подати заявку на виконання утеплення фасаду й отримати кредит від револьверного фонду.

"План енергостійкості Києва, разом з масштабними проєктами з будівництва резервного живлення й теплопостачання, створення когенераційних систем, передбачає збільшення проєктів з енергостійкостійкості житлових будинків", – нагадав очільник столиці.

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