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Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
630
Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги
Від початку року від громади Києва військовим відправили загалом уже понад 62 000 БпЛА. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/колаж OBOZ.UA

Мер Києва Віталій Кличко передав військовим від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. Бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали FPV-дронів різних типів та безпілотники-перехоплювачі.

Про це міський голова повідомив у соцмережах.

"До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4 370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", – розповів Кличко.

Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги

Допомогу отримали бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

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Кличко передав на фронт від громади Києва нову партію допомоги

Кличко передав військовим від громади столиці нову партію безпілотників. Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад відправили загалом уже понад 62 000 БпЛА різних типів.

"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!", – наголосив Віталій Кличко.

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