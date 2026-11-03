Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 70 дітей, отримали мікроавтобуси. Їх міська влада залучила за підтримки представництва міжнародної організації WeWorld G.V.C.

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Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Для великих прийомних родин авто значно полегшує щоденні справи. Це поїздки до лікарів, дорога до школи, гуртків і спортивних секцій, спільні вихідні та сімейні справи", – зазначив Кличко.

Загалом у Києві 92% дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування зростають у сімейних чи наближених до сімейних формах виховання.

"Сьогодні в столиці працює 31 дитячий будинок сімейного типу, де виховують близько 180 дітей. А також 2 малі групові будинки, у яких проживають 18 дітей", – розповів Кличко.

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Він додав. що зазначу, навіть під час повномасштабної війни місто продовжує розвивати цю систему. За останніх 5 років у столиці відкрили 9 нових дитячих будинків сімейного типу та один малий груповий будинок у Дарницькому районі.

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"Торік Київ придбав ще 2 житлових приміщення для створення нових будинків. Сьогодні триває підготовка до їх відкриття. Подякував міжнародним, зокрема італійським, партнерам за підтримку київських родин", – повідомив Кличко.