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Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
840
Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві
10 дитячих будинків сімейного типу отримали мікроавтобуси. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

Мер Києва Віталій Кличко 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 70 дітей, отримали мікроавтобуси. Їх міська влада залучила за підтримки представництва міжнародної організації WeWorld G.V.C.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Для великих прийомних родин авто значно полегшує щоденні справи. Це поїздки до лікарів, дорога до школи, гуртків і спортивних секцій, спільні вихідні та сімейні справи", – зазначив Кличко.

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

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Загалом у Києві 92% дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування зростають у сімейних чи наближених до сімейних формах виховання.

"Сьогодні в столиці працює 31 дитячий будинок сімейного типу, де виховують близько 180 дітей. А також 2 малі групові будинки, у яких проживають 18 дітей", – розповів Кличко.

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Він додав. що зазначу, навіть під час повномасштабної війни місто продовжує розвивати цю систему. За останніх 5 років у столиці відкрили 9 нових дитячих будинків сімейного типу та один малий груповий будинок у Дарницькому районі.

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

"Торік Київ придбав ще 2 житлових приміщення для створення нових будинків. Сьогодні триває підготовка до їх відкриття. Подякував міжнародним, зокрема італійським, партнерам за підтримку київських родин", – повідомив Кличко.

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

Кличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві

Мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в Києві. Джерело: пресслужба Віталія Кличко

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