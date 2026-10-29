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Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
8,2 т.
Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото
Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці працівникам соціальної сфери Києва з нагоди професійного свята, яке вони відзначатимуть 1 листопада.

Про подію він повідомив у своєму Telegram.

"У місті в соціальній сфері понад 6,5 тис. працівників. Вони підтримують людей старшого віку, з інвалідністю, родини з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та їхні сім’ї, опікуються дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Нині понад 80 тис. киян перебувають під постійним соціальним супроводом", – зазначив мер Києва.

Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

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Кличко зауважив, що повномасштабна війна значно збільшила навантаження на соцслужби. Один із викликів, до якого місто готується сьогодні – допомога людям у разі тривалих перебоїв із теплом та електроенергією.

Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

"Минулої зими саме соцпрацівники були однією з основних ланок комунікації з людьми, які потребували підтримки. Вони допомагали організовувати тимчасове переміщення, доставляли гуманітарну допомогу. Забезпечували догляд удома та супроводжували тих, кому було складно впоратися самостійно", – розповів мер.

Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко додав, що робота соцпрацівників часто виходить за межі робочого дня. Вони мають реагувати на потреби людини, шукати рішення, підтримувати у кризових ситуаціях і водночас дбати про власні родини, які також живуть в умовах війни.

Кличко нагородив відзнаками працівників соціальної сфери Києва. Фото

Мер Києва вручив відзнаки працівникам соціальної сфери. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

"Сьогодні допомоги потребують чимало киян, а фахівців у соцсфері бракує. Тому особливо важливо підтримувати людей, які взяли на себе цю місію. І створювати умови, щоб вони працювали й надалі", – зауважив очільник столиці.

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