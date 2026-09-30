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Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото
Мер Києва вручив відзнаки від столиці – медалі «Честь. Слава. Держава» киянам-захисникам
Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Напередодні Дня захисників і захисниць України мер Києва Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава" киянам-захисникам.

Про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.

"13-й рік наші військові протистоять агресії росіян. 5-й рік триває повномасштабна війна. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Як би складно не було, ми не здаємося", – зазначив Кличко.

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

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За словами очільника столиці, близько 200 000 киян служать у Силах безпеки та оборони України. Вони залишили свої домівки, роботу, звичне життя і стали на захист держави.

"Київ робить усе, щоб підтримати своїх воїнів. Від початку цього року від громади столиці на фронт передали понад 52 000 БпЛА різних типів, системи РЕБ, наземні роботизовані комплекси та інше необхідне обладнання", – зазначив Кличко.

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Він додав, що Київ розвиває й систему підтримки ветеранів та їхніх родин – від матеріальної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки до юридичних консультацій, сприяння працевлаштуванню, професійному навчанню.

"Важливою частиною цієї системи є Київ Мілітарі Хаб – місце, де військові, ветерани та їхні родини можуть отримати комплексний супровід і допомогу з різних питань", – зауважив Віталій Кличко.

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників. Фото

Кличко нагородив столичних воїнів напередодні Дня захисників

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

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