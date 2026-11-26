В четвер, 26 листопада, Київрада має розглянути низку важливих рішень, серед яких – зміни до бюджету столиці на 2026 рік.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік. Та зміни до програми соціально-економічного розвитку Києва. Також ми повинні ухвалити зміни до програми Цивільного захисту столиці. На цей рік та два наступних. У них передбачені й кошти райдержадміністраціям міста на встановлення мобільних укриттів", – зауважив очільник столиці.

Кличко додав, що запланований і розгляд земельних питань, які давно потребують вирішення.

"Рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги – за роботу під час обстрілів та на місцях ворожих атак – Київрада ухвалила нещодавно. Столиця першою в Україні запровадила такі виплати", – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що 1 048 працівників Центру екстреної медицини столиці отримали перші доплати.

"І ми продовжимо підтримувати наших медиків. Зокрема, тих, хто рятує життя і здоровʼя киян, ризикуючи власним життям. Зазначу, що місто виділило також кошти і вже відбуваються процедури придбання зимового одягу для працівників екстреної медицини Києва. Медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами. Екстрена меддопомога сьогодні є однією з ключових рятувальних служб столиці", – зазначив Кличко.

Він додав, що також Київрада має розглянути питання про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" семи людям: двом із них – посмертно, а також вперше присвоїти відзнаку "Почесний захисник міста Києва", яку було запроваджено нещодавно. Її отримають пʼятеро захисників столиці: двоє з них – посмертно.