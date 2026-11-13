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Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
3,6 т.
Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото
Владислав Савіцький. Вічна пам'ять і слава Герою

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського районі Київської області Владислав Савіцький. Життя мужнього захисника України обірвалось 7 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк солдат Владислав Савіцький (1993 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був водієм механізованого батальйону однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 7 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кіндратівка Сумського району Сумської області.

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Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото

Владислав Савіцький. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27337

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

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