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"Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 8,8 т.
"Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео
У Києві відбулася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Павло Розенко

У Києві відбулася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка, яка, за оцінкою колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка, не зібрала очікуваної кількості учасників. Водночас на місце проведення мітингу прийшли й прихильники мера, які виступили проти його усунення з посади.

Про це Розенко повідомив у Facebook. За його підрахунками, на акцію проти Кличка прийшло близько 100–150 людей, не враховуючи журналістів і правоохоронців. Про перебіг мітингу та позицію прихильників міського голови також розповіло NV.

Розенко заявив про провал мітингу

Колишній віцепрем'єр-міністр розкритикував організацію акції та заявив, що, попри активне поширення закликів до протесту в інформаційному просторі, мітинг із вимогою відставки Кличка не отримав значної підтримки.

''Без зальотних гастролерів розберемося'': у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео

Мітинг проти Віталія Кличка. Джерело: Facebook/Павло Розенко

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За його словами, питання про те, хто має очолювати столицю, повинні вирішувати самі кияни під час виборів.

"100–150 людей (інші – журналісти з правоохоронцями) не будуть нам розповідати, як треба "негайно знести" обраного нами мера. Будуть вибори, без вас, "зальотних" гастролерів, розберемося, хто буде у нас мером!" – написав Розенко.

''Без зальотних гастролерів розберемося'': у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео

Мітинг проти Віталія Кличка. Джерело: Facebook/Павло Розенко

На акцію прийшли й прихильники Кличка

На мітингу були присутні також близько десяти людей, які виступали проти вимог організаторів протесту. Вони тримали плакати на підтримку Віталія Кличка та з критикою президента Володимира Зеленського й Офісу президента.

''Без зальотних гастролерів розберемося'': у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео

Мітинг проти Віталія Кличка. Джерело: Facebook/Павло Розенко

Частина учасників контракції відмовилася спілкуватися з журналістами та пояснювати свої мотиви. Водночас одна з жінок заявила, що задоволена роботою столичного мера, а сам протест вважає замовним.

"Ракети летять, а сміттєвоз працює", – зазначила учасниця, пояснюючи свою підтримку міського голови.

Інша прихильниця Кличка вступала в суперечки з учасниками акції та вимагала від організаторів мітингу звільнити захисників Маріуполя. У певний момент через конфлікти довелося викликати поліцію діалогу.

''Без зальотних гастролерів розберемося'': у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео

Мітинг проти Віталія Кличка. Джерело: Facebook/Павло Розенко

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо комплексних планів стійкості регіонів. Мера Києва Віталія Кличка окремо попередили про персональну відповідальність за підготовку столиці та стабільне проходження опалювального сезону 2026/2027 років.

Як писав OBOZ.UA, Віталій Кличко попередив киян про складну зиму на тлі посилення російських обстрілів. Мер порадив містянам, які мають таку можливість, розглянути варіант тимчасового переїзду до родичів або друзів за межами столиці.

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