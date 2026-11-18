Віддав життя за Україну: на фронті загинув військовий з Київщини Василь Адаменко. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Василь Адаменко. Життя мужнього захисника України обірвалось 14 листопада 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала ще одну сумну звістку – загинув наш земляк, старший солдат Василь Адаменко (1971 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був інспектором прикордонної служби – кулеметником відділення інспекторів прикордонної застави відділу прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 14 листопада 2026 року, виконуючи бойове завдання, в районі населеного пункту Хлібороб Шосткинського району Сумської області.

Василь Адаменко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27573

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Щирі співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.