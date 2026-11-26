У Києві "співробітники СБУ" виманили у жінки понад 2,7 млн грн під приводом перевірки. Подробиці, фото та відео

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до шахрайської схеми. Зловмисники виманили у жінки понад 2,7 млн гривень для так званої "перевірки від СБУ".

Про це повідомили в пресслужбах столичної поліції та міської прокуратури. Затриманому повідомили про підозру.

Що відомо

Як встановили правоохоронців, зловмисники зателефонували 57-річній мешканці Солом’янського району Києва, представлялися співробітниками СБУ та розповіли, що щодо неї нібито розпочато кримінальне провадження.

Під час розмови жінка розповіла аферистам, що має заощадження від продажу квартири, однак вони почали ставити під сумнів походження цих коштів та переконувати її у можливому зв’язку з країною-агресором.

"Аби підтвердити законність походження грошей, жінку змусили погодитися передати їх для перевірки й декларування у базі спецслужби. При цьому запевняли, що після відповідних процедур усі гроші повернуть. Згодом до потерпілої прибув чоловік, який видавав себе за працівника спецслужби, якому киянка передала 50 тисяч доларів та 10 тисяч євро", – уточнили в пресслужбі.

Зловмисник отримав від жінки... Джерело: Прокуратура Києва Розгорнути

Зловмисник отримав від жінки... Джерело: Прокуратура Києва Розгорнути

Поліцейські встановили особу "кур’єра" та затримали його – ним виявився 26-річний киянин. Отримані понад 2,7 мільйона гривень він перерахував на криптогаманець.

Учасником шахрайської схеми... Джерело: Прокуратура Києва Розгорнути

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному загрожує до 12... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці затримали чоловіка, який за інформацією слідства, є учасником шахрайської схеми. Зловмисники залякали пенсіонера "зв'язком з ворогом" і відібрали у нього всі гроші для так званої "перевірки".