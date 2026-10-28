У Києві підліток під час ракетної атаки викрав авто та скоїв ДТП: хотів похизуватись. Фото і відео

У Києві правоохоронці затримали підлітка, який, за інформацією слідства, під час російської ракетної атаки викрав автомобіль. Після цього 16-річний порушник скоїв ДТП на ньому та втік з місця події.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Неповнолітньому загрожує кримінальна відповідальність.

Що відомо

За словами правоохоронців, у ніч ракетної атаки, близько опівночі, до них із повідомленням про зникнення авто марки "ВАЗ" звернувся місцевий військовослужбовець – мешканець Світошинського району Києва. Чоловік повідомив, що машина зникла зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна, поки він перебував в укритті під час ракетної атаки.

Підліток під час ракетної ат... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Оперативники розшукали викрадений автомобіль на одній із вулиць району. Як з’ясувалося, транспортний засіб потрапив у ДТП. Невдовзі було встановлено особу причетного до злочину – ним виявився 16-річний школяр.

Підліток під час ракетної ат... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів. Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця події", – уточнили в пресслужбі.

Таким чином підліток хотів п... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

За фактом незаконного заволодіння автомобілем (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а підлітку повідомили про підозру.

Підліток під час ракетної ат... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

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