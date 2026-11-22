У Києві активісти та віряни влаштували сутички через храм Сергія Радонезького: на місце прибула поліція. Фото та відео

Сутичка між активістами та в...

У суботу, 22 листопада, на території Києво-Печерської лаври виник конфлікт між проукраїнськими активістами та вірянами Української православної церкви (УПЦ), який переріс у фізичне протистояння. Причиною стала суперечка навколо храму Сергія Радонезького, облаштованого в колишній водонапірній вежі.

Про це повідомило Еспресо.TV, оприлюднивши фото та відео з місця події. За інформацією видання, активісти вимагають перевірити законність переобладнання історичної водонапірної вежі для проведення богослужінь і змінити присвяту храму, названого на честь російського церковного діяча Сергія Радонезького.

Конфлікт у Києво-Печерській... Джерело: Еспресо.TV Розгорнути

На території лаври виникла с... Джерело: Еспресо.TV Розгорнути

Під час акції вони наклеїли на стіну споруди зображення князя Федора Острозького, якого також шанують як святого. У такий спосіб учасники запропонували альтернативну посвяту церкви в межах деколонізації історичного комплексу Києво-Печерської лаври.

Згодом суперечка між активістами та вірянами УПЦ переросла у фізичне протистояння. За інформацією Еспресо.TV, щонайменше один активіст зазнав травм. Віряни заблокували вхід до церкви та продовжили співати церковнослов'янською мовою.

На місце викликали поліцію та швидку допомогу. Туди прибули вісім поліцейських автомобілів і карета швидкої, медики надають допомогу травмованим.

Поліція прибула на місце кон... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Правоохоронці забезпечують п... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

У поліції Києва повідомили, що причиною суперечки стали розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу. Правоохоронці припинили конфлікт і не допустили його подальшого загострення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) виявила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою. Висновок зробили за результатами дослідження, яке розпочалося 24 червня 2026 року.

У ДЕСС встановили, що монастир функціонує як частина УПЦ та входить до Київської митрополії цієї церкви. Українське законодавство визнає останню пов'язаною з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.