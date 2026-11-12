Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"У Ворзелі попрощаємося із Захисником Андрієм Єгоровим, який загинув на війні", – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення Герой прагнув стати на захист України, однак тоді його відмовляла дружина. У червні 2024 року він добровільно долучився до лав Збройних сил України.

На жаль, у жовтні 2024 року Андрій загинув унаслідок артилерійського обстрілу поблизу Селидового Покровського району. Тривалий час вважався зниклим безвісти і лише зараз його вдалося ідентифікувати за ДНК.

Андрій Єгоров. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5598

"У Героя залишилися дружина та син, якого він виховував як рідного. Андрій був доброю і щирою людиною, у цивільному житті захоплювався більярдом", – додав Федорук.

Прощання та відспівування відбудеться 13 листопада об 11:00 на Алеї Героїв кладовища у Ворзелі (вул. Семеніївська).

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