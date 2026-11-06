Став на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Блиставиця Київської області Олександр Великий. Життя хороброго українця обірвалось 6 вересня 2025 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це в своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Втрата у громаді… На фронті загинув Олександр Великий із села Блиставиця", – йдеться в повідомлені.

Герой став на захист України ще у 2014 році – упродовж 2014-2015 років виконував бойові завдання в зоні АТО, зокрема під Дебальцевим.

Олександр Великий. Вічна пам... Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5584 Розгорнути

Після початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2025 року, він знову повернувся до лав ЗСУ. Служив водієм і віддано виконував обов'язки на Донецькому напрямку. 6 вересня 2025 року військовий трагічно загинув під час виконання завдання на Бахмутському напрямку.

55-річний захисник вважався зниклим безвісти з вересня 2025 року, і лише зараз, за результатами ДНК-експертизи, його особу вдалося ідентифікувати.

"Без надійного плеча залишилися дружина Анна та 6-річна донька Марія. Це велика втрата для всіх нас", – додав Федорук.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Краматорському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Андрій Бобров. Серце мужнього воїна зупинилось 23 жовтня 2026 року.