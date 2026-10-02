Росія повністю зруйнувала дата-центр dline.ua у Києві: дані клієнтів перенесено на резервні майданчики

Російські загарбники продовжують бити по інтернет-підприємствам України. Серед іншого, в ніч з неділі на понеділок (з 27 на 28 вересня. – Ред.) росіяни зруйнували розташований у Києві на вулиці Предславинській дата-центр Dream Line (dline.ua). Проте підприємство продовжує працювати, усі сервіси та дані клієнтів наразі перенесено на резервні майданчики.

Звісно, що у роботі сервісів DreamLine фіксуються перебої, проте "люди живі і це найголовніше". Про це компанія-власниця дата-центру повідомила в коментарі OBOZ.UA.

Що сталося

"Внаслідок російського удару в ніч з 27 на 28 вересня дата-центр dline.ua на Предславинській зруйновано. Уже 1 жовтня усі сервіси, та дані клієнтів перенесено на резервні майданчики. Всі працівники живі і це найголовніше", – розповіли нам в ДЦ.

DreamLine – компанія, яка надає послуги дата-центру, корпоративного інтернету, захисту від DDoS-атак та розміщення серверів. Підприємство працює з 2008 року.

Саме DreamLine два роки тому відкрила перший в Україні датацентр, який використовує технологію природного охолодження повітрям – фрикулінг.

Що передувало

Нагадаємо, що конгресно-виставковий центр "Парковий", у будівлі якого також працював дата-центр, зазнав атак щонайменше 23 та 29 вересня 2026 року.

Проблема не обмежується лише зазначеними об'єктами. Під час осінніх атак пошкоджень зазнавала й інша цифрова та телекомунікаційна інфраструктура столиці. Зокрема, повідомлялося про наслідки атак для дата-центрів MiroHost, Cosmonova та Data Group, а також інфраструктури провайдерів "Павутина" та UTELS.

У частини мешканців Києва це спричиняло перебої з доступом до інтернету.

На тлі російських атак на дата-центри та інші об'єкти цифрової інфраструктури уряд ухвалив рішення додатково посилити захист державних інформаційних систем. Із резервного фонду державного бюджету на ці потреби спрямували 518,3 млн грн.

Як розповідав OBOZ.UA раніше, під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури потрібно виходити з найгіршого можливого сценарію. Водночас держава використовує комбіновані та гнучкі підходи, щоб забезпечити безперебійну роботу мереж.