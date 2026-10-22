Понівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відео

Пошкоджено "Епіцентр" на Почайні в Києві.

Росія не зупиняє свої терористичні атаки по Києву. У ніч на 22 жовтня в Оболонському районі були пошкоджені будівельний супермаркет "Епіцентр" та магазин JYSK.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати усі екстрені служби.

Що відомо

Так, у ніч на четвер, 22 жовтня, країна-агресорка Росія завдала чергового удару по Києву за допомогою балістики та дронів-камікадзе. В Оболонському районі, неподалік станції метро Почайна, внаслідок атаки була пошкоджений будівельний супермаркет "Епіцентр".

Пошкоджено "Епіцентр" на Почайні в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено "Епіцентр" на Почайні в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено "Епіцентр" на Почайні в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Понівечено конструкції, була... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Понівечено конструкції, була... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

В будівлі частково зруйновано стіни та конструкції з третього по перший поверх, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Наразі на місці працюють правоохоронці та співробітники "Епіцентру" – вже почали прибирати уламки та сміття.

Наслідки терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Наслідки терористичної атаки РФ. Джерело: Андрій Жигайло

Також внаслідок атаки серйозно пошкоджено будівлю магазину JYSK, який знаходиться поруч із місцем прильоту. Тут виникла пожежа, яка знищила частину товару.

Так виглядає згорілий магази... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Так виглядає згорілий магази... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Так виглядає згорілий магази... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Так виглядає згорілий магази... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Так виглядає згорілий магази... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Що передувало

Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву, які тривали всю ніч. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.