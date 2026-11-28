Першим розповів світові правду про Голодомор: у Києві відкрили пам’ятний знак Ґарету Джонсу. Фото

У Києві в п’ятницю, 27 листопада, відкрили пам’ятний знак британському журналісту валлійського походження Ґарету Джонсу. Саме він першим розповів світові правду про Голодомор.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Знак встановили у Шевченківському районі.

Що відомо

Так, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття пам’ятника видатному валлійському репортеру Ґарету Джонсу.

У Києві відкрили пам’ятний з... Джерело: КМДА Розгорнути

Під час церемонії заступниця голови КМДА Ганна Старостенко наголосила на винятковій мужності журналіста, який не побоявся протистояти радянській пропаганді та інформаційній блокаді.

"Для Києва сьогодні особливий і трагічний день. Напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів ми відкриваємо пам’ятний знак на честь Ґарета Джонса – людини, яка не побоялася назвати злочин злочином тоді, коли світ волів мовчати. У 1933 році, коли радянський тоталітарний режим намагався приховати правду про штучний голод в Україні за допомогою пропаганди та інформаційної блокади, молодий валлійський журналіст зробив те, на що наважувалися одиниці", – підкреслила Старостенко.

У Києві відкрили пам’ятний з... Джерело: КМДА Розгорнути

Ґарет Джонс розповів світу про Голодомор. Джерело: КМДА

Вона додала, що Джонсон прорвав завісу мовчання, розповівши світові про трагедію українського народу. Він ризикував власною кар’єрою, репутацією і навіть життям, аби світ почув правду про мільйони українців, приречених на голодну смерть.

Зі свого боку, надзвичайний і повноважний Посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон підкреслив, що постать Ґарета Джонса є важливою частиною спільної історії та культурної спадщини, яка поєднує Україну, Велику Британію та Уельс.

Пам’ятний знак встановлено на вулиці Ґарета Джонса, 12.

У Києві відкрили пам’ятний з... Джерело: КМДА Розгорнути

Ґарет Річард Вон Джонс – валлійський журналіст, який уперше у західній пресі під власним іменем заявив про масовий голод в СРСР (1932-1933), в тому числі і про Голодомор. Його репортаж був надрукований з-поміж інших також у газетах "The Guardian" та "New York Post".

Ґарет Річард Вон Джонс. Джерело: Вікіпедія

Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональних пам’ятних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів. У межах заходів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася молитва, присвячена пам'яті жертв масових штучних голодів.