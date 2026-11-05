"Ми плануємо залишатися тут": як Делегація ЄС готується до найважчої зими у Києві

Делегація Європейського Союзу в Україні продовжує працювати в Києві на повну потужність і готується до можливих тривалих перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням узимку. Для цього місія облаштовує резервні джерела живлення, запасається питною водою та теплим одягом, водночас ЄС продовжує фінансувати підтримку української енергетики й відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю Укрінформу. За її словами, Делегація ЄС не планує залишати Київ і готується пережити складний зимовий період разом з українцями, паралельно реалізуючи масштабні програми енергетичної та гуманітарної підтримки.

Як європейська місія готується до перебоїв з електрикою, водою та теплом

Катаріна Матернова зазначила, що Делегація Євросоюзу продовжує працювати у звичайному режимі, а її співробітники готуються до можливих труднощів із забезпеченням базових потреб узимку.

Зокрема, місія створює запаси питної води на випадок тимчасового дефіциту, а також технічної води, якщо виникнуть проблеми з каналізаційною системою. Для забезпечення роботи офісу підготували портативні зарядні станції EcoFlow та потужний резервний генератор. Крім того, співробітники запасаються теплим одягом.

"Ми тут, з вами. У нас багато співробітників. Ми працюємо на повну потужність і, як і всі, готуємося до зими. [...] І ми плануємо залишатися тут", – наголосила Матернова.

Скільки Євросоюз виділяє на підтримку української енергетики

Окрім власної підготовки до зимових умов, Делегація ЄС реалізує низку проєктів, покликаних допомогти Україні пройти опалювальний сезон. Одним із головних напрямів залишається енергетика, на яку Європейський Союз спрямовує значні фінансові ресурси.

За словами Матернової, від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС виділив на підтримку української енергетики близько 4 млрд євро. Водночас зимовий пакет допомоги на цей рік становить майже 1 млрд євро.

Підтримка охоплює різні напрями – від забезпечення фінансової стабільності ключових енергетичних підприємств до закупівлі енергоносіїв і відновлення пошкоджених об'єктів.

Зокрема, Євросоюз допомагає підтримувати ліквідність таких підприємств, як НЕК "Укренерго". Минулого року європейська сторона також сприяла закупівлі додаткових значних обсягів газу для НАК "Нафтогаз України".

Для реалізації програм ЄС співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, а також іншими європейськими й міжнародними фінансовими установами.

Відновлення інфраструктури, захист енергооб'єктів та допомога населенню

Окремим напрямом європейської допомоги є розвиток відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності. Значні ресурси також спрямовують на відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених або зруйнованих унаслідок російських атак.

Крім ремонтних робіт, ЄС підтримує заходи пасивного захисту енергетичних об'єктів, що має допомогти зменшити наслідки можливих нових ударів.

Європейський Союз також надає гуманітарну підтримку українцям, які найбільше потерпають від наслідків війни та перебоїв із забезпеченням базових послуг.

Зокрема, фінансову допомогу отримують вразливі домогосподарства, розташовані поблизу лінії фронту.

Окремим напрямом залишається забезпечення України автономними джерелами електроживлення та іншим необхідним обладнанням.

За словами Матернової, Євросоюз уже доставив Україні понад 11 тисяч різноманітних генераторів та одиниць іншого обладнання.

Посолка наголосила, що Делегація ЄС продовжуватиме роботу в Україні та разом із громадянами готується до складного зимового періоду.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві внаслідок російських атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури були знеструмлені основні водопровідні об’єкти Київводоканалу, через що столиця залишилася без водопостачання. Проте водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.