Кличко розповів, як працюють мости Києва після російських атак. Подробиці

У Києві, станом на п’ятницю, 20 листопада, тривають обмеження руху на деяких мостах міста, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Зокрема на Північному шляхопроводі проїзд дозволено тільки для громадського та спеціального транспорту.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час брифінгу. Міські служби робили і робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Що відомо

"Вдень відновили рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Рух у бік лівого берегу зранку був закритий через пошкодження споруди внаслідок ударів балістикою", – розповів Кличко.

За словами мера, також внаслідок атаки є пошкодження на Дарницькому мосту – їх ступінь на спорудах фахівці наразі досліджують.

Крім того, знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух відбувається із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим.

Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Проїзд по ньому для легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Як працюють мости Києва післ... Джерело: КМДА Розгорнути

"У зв’язку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці вертаюсь до мешканців (Києва. – Ред.) – без гострої необхідності не виїжджати приватним транспортом в місто. І без потреби – громадським теж. Рекомендую установам та підприємствам всіх форм власності, де є можливість, – тимчасово запровадити графік дистанційної роботи співробітників", – закликав Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. Він не працював починаючи з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.