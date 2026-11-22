Де можна набрати воду у Києві: електронна карта бюветів

У Києві на правому березі Дніпра спостерігаються серйозні проблеми з водопостачанням після російських атак на об'єкти інфраструктури. Станом на вечір 21 листопада в цій частині столиці зберігався знижений тиск у водопровідній мережі, через що мешканці могли залишатися без води.

Про це повідомили у Київводоканалі. Комунальники продовжують відновлювати пошкоджений об'єкт, а жителі столиці можуть скористатися бюветами, розташування та доступність яких можна перевірити на спеціальних електронних картах.

Що відомо про проблеми з водопостачанням у Києві

За інформацією Київводоканалу, після російських ударів по інфраструктурі фахівці підприємства працюють над відновленням водопостачання правобережної частини столиці. Основні зусилля спрямовані на ремонт пошкодженого об'єкта та налагодження його роботи.

У компанії пояснили, що відновлювальні роботи потребують часу, оскільки йдеться не лише про усунення пошкоджень, а й про поетапне відновлення технологічного процесу подачі води.

Київводоканал спільно з Кабінетом Міністрів та міською владою опрацьовує можливі способи якнайшвидшого відновлення пошкодженого об'єкта. Аварійні бригади працюють безперервно, щоб стабілізувати водопостачання та повернути систему до звичайного режиму.

Де набрати питну воду в Києві: карта бюветів

На тлі перебоїв із централізованим водопостачанням кияни можуть скористатися бюветними комплексами, частина яких здатна працювати навіть за відсутності електроенергії.

У столиці налічується понад 170 бюветів, з яких більш ніж 150 мають технічну можливість підключення до генераторів. Це дозволяє забезпечувати мешканців питною водою під час тривалих знеструмлень.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в умовах перебоїв із водопостачанням важливо, щоб жителі міста могли швидко знайти найближче доступне джерело питної води.

Для цього у застосунку "Київ Цифровий" доступна інтерактивна карта бюветів. Вона дозволяє переглянути розташування комплексів та перевірити їхній актуальний статус, зокрема чи можна набрати воду в конкретному місці.

Крім того, переглянути розташування бюветів можна на офіційному сайті комунального підприємства "Київводфонд". Для цього створено окрему електронну карту, на якій позначені бюветні комплекси столиці.

Під час відключень електроенергії працівники "Київводфонду" за дорученням оперативного штабу доставляють генератори та підключають їх до бюветів. Раніше повідомлялося, що 80 комплексів уже забезпечували автономним живленням.

Водночас можливість підключення до генератора не означає, що кожен із таких бюветів працює під час конкретного відключення. Тому перед тим, як вирушати по воду, мешканцям рекомендується перевірити доступність обраного комплексу через "Київ Цифровий".

Як перевіряють якість води у бюветах

За технічне обслуговування бюветних комплексів, їхній санітарний стан та контроль якості питної води відповідає комунальне підприємство "Київводфонд".

Повний лабораторний аналіз води за 54 показниками проводять щороку, а радіаційні показники перевіряють раз на три роки. Крім того, скорочені дослідження за 14 показниками здійснюють щоквартально.

Виробничий контроль за 12 показниками проводять щомісяця або щокварталу. Такі перевірки дозволяють контролювати відповідність води встановленим вимогам якості

Як писав OBOZ.UA, 21 листопада у п'яти районах Києва виникли перебої з водопостачанням. Проблеми зі зниженням тиску або тимчасовою відсутністю води зафіксували в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах столиці.