Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Боярки Київської області Андрій Лукашин. Серце мужнього захисника України зупинилось 6 травня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Боярської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Знову болюча втрата у Боярській громаді. 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Бахмутського району Донецької області загинув стрілець-снайпер гранатометника 1-го механізованого відділення 100-ї окремої механізованої бригади ("Сталева Сотка") солдат Андрій Лукашин", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 13 листопада 1976 року в місті Боярка. Закінчив місцеву школу. Освіту за спеціальністю кухар 5 розряду здобув у кулінарному технікумі Києва. Працював на різних підприємствах у Боярці та Фастові. Став до лав ЗСУ 17 січня 2025 року.

Андрій Лукашин. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/mistoboyarka/16631

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу. У скорботі залишилися мати, дружина, син і сестра.

"Пам'ять про Андрія Лукашина вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Віталій Зимовець. Життя хороброго українця обірвалось 11 серпня 2025 року.