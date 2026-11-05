Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Бобров. Фото

На Краматорському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Андрій Бобров. Серце мужнього воїна зупинилось 23 жовтня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Болюча втрата

"Знову чорна звістка у громаді. Солдат Андрій Бобров, стрілець-номер обслуги штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти штурмового батальйону. Загинув 23 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ашуркове Краматорського району Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Вікторовича", – йдеться в повідомленні.

Андрій Бобров. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/Igor_Sapozhko/19348

Церемонія прощання із захисником України відбудеться в п’ятницю, 6 листопада, о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22А).

Поховають воїна на Алеї Слави (вул. Олега Онікієнка, 136).

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Віталій Зимовець. Життя хороброго українця обірвалось 11 серпня 2025 року.