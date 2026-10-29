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Знищили десятки ворожих дронів: у Міноборони показали кадри роботи автоматизованих турелей в Києві. Відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
4,5 т.
Знищили десятки ворожих дронів: у Міноборони показали кадри роботи автоматизованих турелей в Києві. Відео
Турелі знищили десятки ворожих дронів над Києвом

У небі над Києвом автоматизовані турелі протягом останнього місяця знищили десятки ворожих безпілотників. Розвиток таких систем ППО розпочався ще у 2024 році.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Попри все, громадян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

Так, за інформацією відомства, лише за останній місяць автоматизовані турелі знищили десятки ворожих безпілотників над Києвом. Зазначається, що українські розробки довели свою ефективність – вони здатні протидіяти повітряним загрозам на передовій, під час захисту міст і критичної інфраструктури.

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Як уточнили в Міноборони, Brave1 розпочав розвиток автоматизованих турелей ще у 2024 році. Зараз такі системи – не просто експериментальні технології, а невід’ємна частина протиповітряної оборони. Турелі знищили вже понад 60 цілей у межах проєкту Приватне ППО.

Знищили десятки ворожих дронів: у Міноборони показали кадри роботи автоматизованих турелей в Києві. Відео

Турелі знищили десятки ворожих дронів над Києвом. Джерело: Скриншот із відео

Також вони стоять на озброєнні Повітряних Сил й прицільно ліквідовують ворожі загрози, зокрема реактивні "Бандеролі" й дрони "Герань-5".

"Міністерство оборони України спільно з Brave1 продовжують курс на "турелізацію" країни. Більше ефективних систем на озброєнні – більше збережених життів і безпечніше небо над Україною", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Нідерланди наддадуть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. До нього зокрема увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники, призначені для захисту від російських повітряних атак.

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