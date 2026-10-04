"Згадайте Антонівський міст": Нацгвардієць-інженер відповів на страшилки про розвалені мости у Києві і відрізане Лівобережжя

У мережі знову поширюють побоювання, що через можливе знищення мостів через Дніпро Лівобережжя Києва може опинитися відрізаним. Водночас такі твердження перебільшують реальні можливості пошкодження подібних конструкцій та сіють паніку серед українців.

Відео дня

Про це у Facebook повідомив військовослужбовець Національної гвардії України Олег Дьорфлер. Він зазначив, що за першою освітою є інженером-техніком і проєктував, зокрема, мости, тому закликав оцінювати ситуацію без істерики.

Що сказав нацгвардієць

За словами Дьорфлера, у конструкціях закладається значний запас міцності. Він навів як приклад ліфти, для яких, за його словами, передбачається десятикратний запас міцності, та зазначив, що мости через Дніпро будувалися ще за часів холодної війни з розрахунком на можливу війну.

"Як інженер кажу: запас там такий, що вони розраховані витримати навіть тактичну ядерну зброю. Ракета чи дрон може пошкодити проліт, покриття, опору. Але покласти такий міст – це зовсім інша задача", – написав він.

Дьорфлер також нагадав про Антонівський міст на Херсонщині. За його словами, у 2022 році по ньому місяцями завдавали прицільних ударів із HIMARS, однак міст продовжував стояти. Остаточно його зруйнували російські окупанти під час відступу з правого берега Херсонщини.

Окремо військовослужбовець зазначив, що в Києві є вісім мостів через Дніпро, а українські мостовики за роки повномасштабної війни навчилися швидко відновлювати пошкоджені конструкції.

РЕКЛАМА

"Паніка – то зброя"

Дьорфлер вважає, що поширення повідомлень про нібито неминуче знищення київських мостів може бути частиною інформаційного впливу.

"Їм не треба знести міст. Їм треба, щоб ви повірили, що його вже знесли. Щоб злякались і почали шепотіти "може, вже якось домовитись". Оце і вся їхня інженерія", – наголосив він.

Дьорфлер закликав менше слухати "експертів", які поширюють подібні твердження, та завершив свій допис словами: "Мости стоять. І ми стоїмо. І будемо стояти".

Нагадаємо, у Києві затвердили нові правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Зокрема, Південний міст та Подільсько-Воскресенський мають тимчасові обмеження, тоді як Північний, Дарницький, Метро та міст Патона працюють без обмежень.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, вранці 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту в Києві. Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття та тепломагістраль, через що в Деснянському районі тимчасово зникло гаряче водопостачання.