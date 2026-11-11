Йому було лише 27: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Денисенко. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Дмитро Денисенко. Життя мужнього захисника України обірвалось 18 жовтня 2026 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомила в.о. Ірпінського міського голови Анжела Макеєва.

Болюча втрата

"Додому до рідного Ірпеня на щиті повернувся 27-річний матрос Дмитро Денисенко", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 5 грудня 1998 року в Ірпені. Навчався в Ірпінській школі №1 художнього профілю імені А. С. Макаренка. У 2019 році Дмитро закінчив Київський індустріальний коледж за спеціальністю електромеханіка. Під час навчання був старостою групи, а після випуску почав працювати за фахом. Згодом працював пожежником у 7-й державній пожежно-рятувальній частині Києва.

Початок повномасштабного вторгнення Дмитро зустрів в окупованій Бучі. У квітні 2022 року долучився до територіальної оборони міста.

У 2025 році він одружився. Згодом склав військову присягу та розпочав службу у Військово-Морських Силах ЗСУ на посаді водія-електрика. У 2026 році був переведений до військової частини А0216, де служив стрільцем – помічником гранатометника.

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На жаль, 18 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Оріхуватка Донецької області Герой загинув унаслідок удару ворожого дрона.

"Йому було лише 27 років… У Дмитра залишилися вагітна дружина, маленький син, батьки, брати та сестри. Попереду мало бути ціле життя: родинні свята, дитячі усмішки, спільні мрії і миті щастя з найдорожчими. Та війна безжально обірвала його життя", – додала Макеєва.

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