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Кличко розповів коли, коли у Києві відновлять рух "зеленою" гілкою метро і який стан Південного мосту

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
Кличко розповів коли, коли у Києві відновлять рух "зеленою" гілкою метро і який стан Південного мосту
Кличко розповів подробиці, про засідання Ради оборони Києва. Джерело: КМДА

У п’ятницю, 2 жовтня, було проведено засідання Ради оборони Києва. Воно стосувалось забезпечення функціонування столиці в умовах постійних руйнівних атак ворога, роботи мостів та "зеленої" гілки метро.

Було прийнято кілька важливих рішень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо

"Провели засідання Ради оборони Києва. Разом з військовими, представниками СБУ та ДСНС, правоохоронцями обговорили забезпечення функціонування столиці в умовах постійних руйнівних атак ворога. Закликав всі служби, які входять до Ради оборони, діяти злагоджено і відповідально. Зараз не час для популізму. Потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей. Чесно говорити про нинішні реалії", – наголосив Кличко.

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За словами мера, наразі столиця знаходиться "в дуже драматичній ситуації", бо ворог б’є по місту та нищить критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні обʼєкти, енергетику.

Кличко додав, що Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Під час засідання було заслухано військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби.

"Усі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", – уточнив мер.

Він також додав, що також було обговорено питання про рух "зеленої" гілки метро.

"Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", – резюмував Кличко.

Нагадаємо, росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 1 жовтня, атакувала дроном школу в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого тут почалась пожежа, є руйнування. Цей навчальний заклад вже був пошкоджений у 2025 році внаслідок прильоту балістики.

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