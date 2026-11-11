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Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Сергія Кошарного. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
972
Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Сергія Кошарного. Фото
Сергій Кошарний. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Фастівська громада у скорботі. До рідного дому повертається на щиті Герой-Захисник Сергій Анатолійович Кошарний", – йдеться в повідомленні.

Воїн народився 17 жовтня 1993 року у селі Яхни Фастівського району. Згодом родина переїхала у село Велика Офірна. Навчався у Малоснітинській середній школі, після закінчення якої вступив до Фастівського автодорожнього технікуму. У 2014 році отримав фах інженера-механіка.

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Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Сергія Кошарного. Фото

Сергій Кошарний. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/fastivrada/33966

 

Строкова військова служба у 2015 році перейшла у службу за контрактом у ЗСУ. Повернувшись зі служби в 2016 році працював у судовій охороні в Києві.

З перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до 208 батальйону територіальної оборони. Проходив службу на посаді т.в.о. командира взводу розвідки. У 2025 році захиснику присвоїли звання старший сержант.

Бойовий шлях Сергія Кошарного проходив через Лисичанськ, Северодонецьк, Часів Яр, Куп'янськ та інші гарячі точки сходу України. Він мав контузії та поранення, лікувався у госпіталях та все одно повертався у стрій до побратимів. На жаль, мужній воїн загинув 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новгород-Сіверський на Чернігівщині.

"У глибокій скорботі залишилися батько Анатолій, брати Максим та Микола, рідні, друзі та побратими", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання на Курщині загинув військовий з Бучанського району Київської області Дмитро Черевко. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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