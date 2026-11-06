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Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Віктор Онищук. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,4 т.
Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Віктор Онищук. Фото
Віктор Онищук. Вічна пам'ять і слава Герою

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Забуяння Київської області Віктор Онищук. Життя хороброго українця обірвалось 30 жовтня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це в своєму Telegram-каналі повідомив макарівський селищний голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"30 жовтня 2026 року, на Покровському напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув мешканець села Забуяння, молодший сержант Віктор Володимирович Онищук", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 9 березня 1991 року в селі Забуяння на Макарівщині. У 2014-2015 роках був учасником АТО. У 2015 році – перший голова Спілки учасників бойових дій Макарівщини.

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Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Віктор Онищук. Фото

Віктор Онищук. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/vadimtokar/13115

У лютому – березні 2022 року у лавах ДФТГ брав участь в обороні Макарівщини. У грудні 2022 року він став на захист територіальної цілісності та незалежності України, ніс службу на посаді водія-оператора БПЛА. Герой з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі", – додав Токар.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Краматорському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Андрій Бобров. Серце мужнього воїна зупинилось 23 жовтня 2026 року.

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