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У Києві зупинився рух потягів на "зеленій" гілці метро: яка причина

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
525
У Києві зупинився рух потягів на "зеленій" гілці метро: яка причина
У метро тимчасово призупинили курсування поїзди

Удень 2 листопада стало відомо про тимчасову призупинку руху поїздів метро у Києві. Обмеження зачепили "зелену" лінію метрополітену.

Причиною зупинки руху стали значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про це повідомили у КМДА.

Що відомо

Вдень у понеділок на "зеленій" лінії метрополітену зупинилися поїзди.

"Поїзди на "зеленій" лінії тимчасово призупинили рух через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про відновлення роботи повідомимо додатково", – зазначено у повідомленні. 

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві оновили алгоритм руху потягів на "зеленій" лінії метро під час "жовтої" тривоги.

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Після того Росія кілька разів атакувала Південний міст. Зокрема, ударів по ньому ворог завдав 27 жовтня.

Тоді, через серйозні обмеження, рух мостом перекрили – включно з рухом поїздів метрополітену по наземній частині "зеленої" лінії.

Автомобільний рух поволі почали відновлювати з ранку 30 жовтня: тоді було відкрито одну смугу з лівого на правий берег для легкового транспорту. До вечора автівки пустили і по одній смузі у зворотньому напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня у Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію.

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