У Києві зупинився рух потягів на "зеленій" гілці метро: яка причина

Удень 2 листопада стало відомо про тимчасову призупинку руху поїздів метро у Києві. Обмеження зачепили "зелену" лінію метрополітену.

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Причиною зупинки руху стали значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про це повідомили у КМДА.

Що відомо

Вдень у понеділок на "зеленій" лінії метрополітену зупинилися поїзди.

"Поїзди на "зеленій" лінії тимчасово призупинили рух через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про відновлення роботи повідомимо додатково", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві оновили алгоритм руху потягів на "зеленій" лінії метро під час "жовтої" тривоги.

Після того Росія кілька разів атакувала Південний міст. Зокрема, ударів по ньому ворог завдав 27 жовтня.

Тоді, через серйозні обмеження, рух мостом перекрили – включно з рухом поїздів метрополітену по наземній частині "зеленої" лінії.

Автомобільний рух поволі почали відновлювати з ранку 30 жовтня: тоді було відкрито одну смугу з лівого на правий берег для легкового транспорту. До вечора автівки пустили і по одній смузі у зворотньому напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня у Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію.