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У Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію. Подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
У Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію. Подробиці
У Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро

У Києві в середу, 21 жовтня, тимчасово зупиняли рух поїздів метро на "зеленій" гілці. Це було зроблено через те, що на колії впала дівчинка-підліток.

Про це OBOZ.UA стало відомо з власних джерел. Причину та обставини інциденту встановлять правоохоронці.

Що відомо

"Через те, що на колію впала дівчинка-підтіток тимчасово зупиняли рух потягів метро на "зеленій" гілці. Подія сталась на станції "Кловська", – розповів наш співрозмовник.

Після того, як неповнолітню дістали рух потягів було відновлено. Попередньо, 15-річна дівчина травм не отримала.

Згодом в пресслужбі КМДА підтвердили інформацію про подію, та повідомили, що на "зеленій" лінії метро відновлено рух у звичайному режимі від станції "Сирець" до сттанції "Червоний хутір".

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"Близько 14:50 на станції "Кловська" пасажирка впала на колії. На станцію оперативно прибула швидка та госпіталізувала пасажирку. Обставини інциденту з’ясовують працівники поліції", – додали в пресслужбі.

Станції "Палац спорту", "Кловська" та "Печерська" відчинені на вхід для пасажирів.

Нагадаємо, ц Києві в середу, 27 травня, тимчасово зупинявся рух потягів на "синій" лінії метрополітену. Це було зроблено через те, що по тунелю ходив пасажир.

УКиєві з четверга, 10 вересня, змінився графік роботи метрополітену та наземного транспорту. У зв’язку із зменшенням тривалості комендантської години, він працюватиме довше.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві столична підземка під час повітряної тривоги працює як укриття – у ці моменти на платформах перебуває багато людей. Заради їх безпеки, коли небезпека існує тривалий час, змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро.

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