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У Києві затримали "працівника НАБУ", який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
У Києві затримали "працівника НАБУ", який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео
Поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, виманив у підприємця 280 тисяч доларів США. Не маючи жодного стосунку до бюро, він обіцяв потерпілому, зокрема, скасувати податкові нарахування та владнати питання в судах.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

"Слідство встановило, що 29-річний чоловік дізнався про податкові перевірки підприємця та його дружини, за результатами яких їм нарахували до сплати близько 32 мільйонів гривень. Із потерпілим фігуранта познайомив його батько, який тривалий час підтримував із підприємцем товариські стосунки. Він запевнив, що його син обіймає високу посаду в НАБУ та має зв’язки, які допоможуть вирішити ці питання", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в пресслужбі, зловмисник представлявся працівником бюро, використовував юридичну термінологію, розповідав про наради з керівництвом і виконання особливих доручень. Зустрічі призначав поблизу будівлі НАБУ, а зміни місць пояснював специфікою своєї роботи. При цьому жодного службового посвідчення потерпілому не показував. Як встановили поліцейські, у правоохоронних органах чоловік ніколи не служив.

У Києві затримали ''працівника НАБУ'', який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ. Джерело: НПУ

У Києві затримали ''працівника НАБУ'', який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ. Джерело: НПУ

Отримавши перші 25 тисяч доларів і дізнавшись про майно підприємця, підозрюваний почав вигадувати приводи для подальших платежів. Зокрема, переконував, що податкові перевірки є "замовленням" впливових осіб, а Бюро економічної безпеки розслідує щодо потерпілого кримінальне провадження. Нібито для протидії цим особам і припинення кримінального переслідування щоразу просив додаткові кошти.

У Києві затримали ''працівника НАБУ'', який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ. Джерело: НПУ

Загалом упродовж вересня 2025 – березня 2026 року потерпілий передав "співробітнику НАБУ" 280 тисяч доларів. За даними слідства, отриманими грошима чоловік розпорядився на власний розсуд.

У Києві затримали ''працівника НАБУ'', який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Зловмисник виманив $280 тис. у підприємця. Джерело: НПУ

У Києві затримали ''працівника НАБУ'', який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео

Зловмисник виманив $280 тис. у підприємця. Джерело: НПУ

"Обіцяної допомоги в судових справах підприємець не отримав. Документів про закриття провадження підозрюваний також не надавав, хоча неодноразово запевняв, що має їх. Потерпілий звернувся до правоохоронців. У Києві правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 200 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві". – уточнили в НПУ.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські виявили документи, які можуть свідчити про інших потерпілих. Ці відомості перевіряють у межах досудового розслідування.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ та ДБР затримали у Києві адвоката, який вимагав гроші за "закриття" кримінального провадження. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 5 млн доларів США.

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