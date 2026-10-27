У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали адвокатів, які, за інформацією слідства, вимагали гроші з виробника дронів, щоб "закрити" по ньому фейкове розслідування. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 150 тисяч доларів США.

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Про це повідомили в пресслужбах Служби безпеки України та Національної поліції України. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрило шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано двох адвокатів, які вимагали 150 тисяч доларів США з керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили правоохоронців, за ці гроші юристи обіцяли підприємцю "закрити" кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника. Насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії зловмисники вигадали, щоб залякати його та виманити у нього гроші.

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У разі відмови платити адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку. Їх затримали їх на гарячому під час передачі всієї суми. Крім цього, встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще 55 тисяч євро. В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю своє сприяння у начебто продовженні "бронювання" для працівників його компанії як критично важливої.

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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Як повідомляв OBOZ.UA, на Львівщині викрили шахрайський кол-центр, учасники якого знайомилися з українцями через інтернет, видавали себе за жінок і надсилали заражені файли під виглядом фотографій, отримуючи доступ до пристроїв та банківських рахунків потерпілих.