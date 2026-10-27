У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоРосія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоІлюстрація - Петер Мадяр і Роберт ФіцоНовий кредит Україні розколов ЄС: які країни відмовились давати гроші і чим це загрожуєЖінка тримає в руках банківську картку та смартфон. Ілюстративне зображення"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітей"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиці"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиціОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталіКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталі

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
339
У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Фото
Зловмисників затримали на гарячому

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали адвокатів, які, за інформацією слідства, вимагали гроші з виробника дронів, щоб "закрити" по ньому фейкове розслідування. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 150 тисяч доларів США.

Про це повідомили в пресслужбах Служби безпеки України та Національної поліції України. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрило шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано двох адвокатів, які вимагали 150 тисяч доларів США з керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
10,4 т.
Понівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відео
10,4 т.
Понівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,8 т.
У Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію. Подробиці
1,8 т.
У Києві зупиняли рух на "зеленій" гілці метро через падіння підлітка на колію. Подробиці
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
988
У Києві затримали "працівника НАБУ", який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео
988
У Києві затримали "працівника НАБУ", який виманив $280 тис. у підприємця. Подробиці, фото та відео
У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Зловмисників затримали на гарячому. Джерело: СБУ

Як зазначили правоохоронців, за ці гроші юристи обіцяли підприємцю "закрити" кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника. Насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії зловмисники вигадали, щоб залякати його та виманити у нього гроші.

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Адвокати вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Джерело: СБУ

У разі відмови платити адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку. Їх затримали їх на гарячому під час передачі всієї суми. Крім цього, встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще 55 тисяч євро. В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю своє сприяння у начебто продовженні "бронювання" для працівників його компанії як критично важливої.

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Адвокати вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Джерело: НПУ

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Адвокати вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Джерело: СБУ

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Адвокати вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття "розслідування". Джерело: НПУ

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

У Києві затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. з виробника дронів за закриття ''розслідування''. Фото

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело: НПУ

Як повідомляв OBOZ.UA, на Львівщині викрили шахрайський кол-центр, учасники якого знайомилися з українцями через інтернет, видавали себе за жінок і надсилали заражені файли під виглядом фотографій, отримуючи доступ до пристроїв та банківських рахунків потерпілих.

Схожі теми
ШахрайствоНовини Києва та Київської областіНаціональна поліція УкраїниСлужба безпеки України (СБУ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!