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У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
2,3 т.
У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео
Водій маршрутки №179 у Києві ображав матір загиблого Героя

У Києві водій маршрутки тривалий час ображав матір загиблого поліцейського, через те, що вона користується правом на пільговий проїзд. Син жінки віддав життя, захищаючи Україну від загарбників.

Про це повідомили в соціальних мережах. На інцидент вже відреагували столичні правоохоронці.

Що відомо

"Мати загиблого сина, який служив у поліції особливого призначення, заявляє про систематичні приниження з боку водія маршрутки №179. За її словами, чоловік щоранку, близько 6:55, виїжджає від метро "Політехнічний інститут" і перетворює звичайну поїздку на роботу на черговий скандал", – йдеться в повідомленні.

У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео

Водій маршрутки №179 у Києві ображав матір загиблого Героя. Джерело: Соцмережі

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Зазначається, що киянка має посвідчення члена сім’ї загиблого та користується правом на пільговий проїзд. Однак, за її словами, водій маршрутки постійно звертається до неї на "ти", глузує з пасажирів-пільговиків і обзиває їх. Серед його реплік – "Перша?!", "Посвідчення? А диплом є? Чи диплом є, а ума немає?!". Одного разу, стверджує жінка, водій навіть заявив, що "Шахедів і ракет на всіх вистачить". Цей епізод зафіксований на відео.

Крім того, за словами матері Героя, водій відмовлявся зупинятись за її проханням на зупинці "на вимогу", хоча інших пасажирів там висаджував.

У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео

Водій маршрутки №179 у Києві ображав матір загиблого Героя. Джерело: Соцмережі

Жінка також заявила про порушення ПДР з боку маршрутчика. За її словами, чоловік їздить на великій швидкості та не зважає на пішохідні переходи. На Лук’янівці він ледь не збив військового, а 20 жовтня біля Обласної лікарні – її колегу. За словами заявниці, свідками описаних ситуацій були четверо її колег, які також користуються цим маршрутом.

Реакція правоохоронців

На інцидент вже відреагували в поліції Києва. Як зазначили в пресслужбі, про конфліктну ситуацію між пасажиркою і перевізником через користування пільговим проїздом вони дізнались під час моніторингу соціальних мереж.

Було встановили авторку допису та опитано її. Жінка є матір’ю поліцейського, який загинув на війні, та має відповідне посвідчення, яке надає його власнику можливість безкоштовно користуватись громадським транспортом. Не зважаючи на це, за словами киянки, чоловік щоразу висловлював своє невдоволення та всіляко ображав її.

У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео

На інцидент вже відреагували столичні правоохоронці. Джерело: Поліція Києва

"За даними правоохоронців, вказаний водій систематично порушує правила дорожнього руху, зокрема за перевищення дозволених обмежень швидкості, залишення місця ДТП, порушення правил користування ременями безпеки, а також за керування маршрутним таксі, яке має технічні несправності", – наголосили в пресслужбі.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події, за результатами чого діям чоловіка буде надано відповідну правову оцінку. Крім того, буде ініційовано додаткову перевірку законності здійснення перевезень відповідним перевізником, зокрема дотримання ліцензійних умов та інших вимог законодавства.

Як повідомляв OBOZ.UA, у центрі Києва на Майдані Незалежності чоловік поглузував над Народним меморіалом. Він сміявся, знімаючи себе на телефон та вимагав прибрати прапори які, встановлені у пам'ять про загиблих захисників України.

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