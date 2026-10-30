У Києві відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег, але є обмеження. Усі подробиці

У п'ятницю, 30 жовтня, відновлюється рух автомобілів з лівого на правий берег Південним мостом у Києві. Спершу запустять рух однією смугою і лише для легкових автівок.

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Рух у зворотньому напрямку поки залишатиметься закритим, фахівці також шукають рішення для відновлення роботи метрополітену. Подробиці повідомили у КМДА.

Рух Південним мостом почали відновлювати

У КМВА повідомили, що з 30 жовтня відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег.

Відновлення відбуватиметься поступово. Спершу проїзд дозволять лише однією смугою і виключно для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема для легкових авто.

"Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури", – зазначено у повідомленні.

У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим.

"На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення руху повідомимо додатково", – наголосили у КМДА.

Також нині фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

У КМДА закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня у Києві через атаку РФ виник транспортний колапс. Через ворожі удари було перекрито Південний міст, утворились затори.