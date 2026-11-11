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У Києві "співробітники СБУ" залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,6 т.
У Києві "співробітники СБУ" залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці
Підозрюваний є учасником шахрайської схеми

Правоохоронці затримали чоловіка, який за інформацією слідства, є учасником шахрайської схеми. Зловмисники залякали пенсіонера "зв'язком з ворогом" і відібрали у нього всі гроші для так званої "перевірки".

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Що відомо

Правоохоронці встановили, що 84-річному киянину зателефонував невідомий та представився співробітником СБУ. Співрозмовник запевнив пенсіонера, що придбані ним через інтернет ліки нібито походять із країни-агресора, а тому чоловік може потрапити під підозру у співпраці з ворогом.

"Під приводом перевірки походження коштів аферист переконав чоловіка передати готівку, запевнивши, що це допоможе уникнути обшуку в його квартирі. Для отримання грошей співрозмовник пообіцяв надіслати до будинку потерпілого довірену особу. З нею чоловік мав зустрітися біля під’їзду, назвати заздалегідь обумовлений код-пароль та віддати кошти, які йому нібито згодом повернуть", – уточнили в пресслужбі.

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У Києві ''співробітники СБУ'' залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці

Шахраї залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Джерело: Поліція Києва

У поліції додали, що згодом до пенсіонера прийшов 22-річний киянин, який виконував роль кур’єра. Після того як літній чоловік передав йому конверт із усіма своїми заощадженнями – 1 тис. доларів – молодика затримали.

Зловмисник повинен був перерахувати гроші на вказаний спільниками криптогаманець, а за свої послуги мав отримати 300 доларів. Гроші було вилучено – їх повернули законному власнику. Затриманому повідомили про підозру в пособництві у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У Києві ''співробітники СБУ'' залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці

Підозрюваний є учасником шахрайської схеми. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці викрили фіктивний пункт обміну валют. "Співробітницю" закладу затримали під час спроби втечі із 30 тис. доларів, отриманих від клієнта.

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