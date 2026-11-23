У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до крадіжки. Зловмисник познайомився із жінкою, а потім виніс з її квартири речі, поки вона спала.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них звернулась мешканка Святошинського району, яка після спільного вечора з новим знайомим виявила зникнення своїх речей. Було встановлено, що напередодні на вулиці киянка познайомилася з чоловіком, який запропонував продовжити спілкування за чаркою спиртного.

"Жінка погодилася й запросила його до себе додому. Утім, коли господиня заснула, гість вирішив не гаяти часу: прихопивши її мобільний телефон і верхній одяг, він утік із квартири", – додали в пресслужбі.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника – ним виявився раніше судимий за майнові злочини 41-річний киянин. Під час обшуку у нього знайшли та вилучили викрадене майно та невдовзі повернуть його законній власниці.

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За фактом крадіжки, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до крадіжки. Зловмисник забрав із салону авто рюкзак із грошима та документами.

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