У Києві частково відновили рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Проїзд організували крайньою правою смугою на обох проїздах споруди в обох напрямках. Водночас рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту залишається повністю забороненим.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, часткове відновлення руху стало можливим після обстеження конструкцій мосту та отримання рекомендацій фахівців ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури".

Як організували рух Північним мостом

Наразі громадський і спеціальний транспорт може проїжджати крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках.

Для цього смуги руху змістили ближче до тротуарної частини. Зокрема, демонтували бар’єрну огорожу та частково використали тротуарний простір.

Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра, водночас враховуючи наявні пошкодження конструкцій мосту.

Як повідомили в КМДА, зокрема через Північний міст в обох напрямках, відновлено автобусні маршрути №№ 21, 73, 101, 114.

Які обмеження продовжують діяти

Попри часткове відновлення руху, проїзд Північним мостом залишається обмеженим. Легковим автомобілям і транзитному вантажному транспорту рух спорудою повністю заборонений.

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Обмеження діятимуть з урахуванням технічного стану мосту та рекомендацій фахівців щодо безпечної експлуатації пошкоджених конструкцій.

Що відомо про подальше обстеження мосту

Надалі фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій Північного мосту.

Його мета – уточнити, як пошкодження вплинули на несучу здатність споруди, визначити необхідні протиаварійні заходи та підготувати вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт.

За результатами обстеження мають визначити подальші кроки для відновлення мосту.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві у вівторок, 17 листопада, частково відновили рух Південним мостом. Транспорт може їхати з лівого на правий берег, але з обмеженням по вазі.