У Києві оновили алгоритм руху потягів на "зеленій" лінії метро під час "жовтої" тривоги: всі деталі

У Києві переглянули алгоритм руху на зеленій гілці метрополітену під час тривоги. За "жовтого" рівня загрози на наземній ділянці там їздитимуть поїзди, вони перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

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А ось під час ракетних атак поїзди "зеленої" гілки курсуватимуть виключно між підземними станціями. Подробиці повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Під час "жовтої" тривоги дістатися на протилежний берег Києва можна буде на метро

У столиці відновлюють рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро під час тривог "жовтого" рівня, тобто при загрозі дронових ударів.

"Перед початком пасажирських перевезень пробні поїзди здійснили проїзд в обох напрямках. Від сьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують", – йдеться у повідомленні.

При оголошеному жовтому рівні загрози поїзди метрополітену перевозитимуть пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра.

А ось у разі оголошення червоного рівня загрози через ракетну атаку рух наземною ділянкою припинятиметься.

Під час червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть на ділянках:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний Хутір".

"Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро", – звернулися до киян і гостей міста у КМДА.

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Як повідомляв OBOZ.UA, ще наприкінці вересня у столиці було ухвалене рішення про припинення курсування поїздів метрополітену на наземній частині "червоної" лінії під час повітряних тривог будь-якого рівня. Річ у тім, що наземна частина цієї гілки має надто велику протяжність, тож зупинка поїзда на відкритому просторі може створити загрози для життя пасажирів.

Наземна ж частина "зеленої" гілки менша, хоча після ударів РФ по Південному мосту рух поїздів припинили й там – до отримання висновку експертів щодо технічного стану мосту.