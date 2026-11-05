У Києві ''касирку'' фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото

У Києві правоохоронці викрили фіктивний пункт обміну валют. "Співробітницю" закладу затримали під час спроби втечі із 30 тис. доларів, отриманих від клієнта.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

За даними правоохоронців, в Солом’янському районі Києва, було встановлено, що в орендованому приміщенні функціонував фіктивний пункт обміну валют, у якому шахраї мали намір привласнювати гроші клієнтів під виглядом проведення обмінних операцій.

Зазначається, що реклама вигідного курсу розміщувалася на дверях закладу та в месенджерах, а прийом здійснювався за попереднім телефонним записом із уточненням суми обміну. Щоб викрити ймовірну шахрайську схему, поліцейські влаштували засідку.

"Зокрема, коли до обмінника прийшов чоловік та передав 30 тисяч доларів для обміну на гривні, правоохоронці задокументували як "касирка" разом із ними намагається втекти через інший вихід. Зловмисницю затримали на місці події", – йдеться в повідомленні.

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Затриманою виявилася що 24-річна жителька Запорізької області, яка приїхала до Києва на заробітки. За фактом закінченого замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а зловмисниці повідомили про підозру.

Також поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної оборудки.

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