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У Києві "касирку" фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,1 т.
У Києві "касирку" фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото
Зловмисницю затримали на гарячому

У Києві правоохоронці викрили фіктивний пункт обміну валют. "Співробітницю" закладу затримали під час спроби втечі із 30 тис. доларів, отриманих від клієнта.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

За даними правоохоронців, в Солом’янському районі Києва, було встановлено, що в орендованому приміщенні функціонував фіктивний пункт обміну валют, у якому шахраї мали намір привласнювати гроші клієнтів під виглядом проведення обмінних операцій.

Зазначається, що реклама вигідного курсу розміщувалася на дверях закладу та в месенджерах, а прийом здійснювався за попереднім телефонним записом із уточненням суми обміну. Щоб викрити ймовірну шахрайську схему, поліцейські влаштували засідку.

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У Києві ''касирку'' фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото

У Києві викрили фіктивний пункт обміну валют. Джерело: Поліція Києва

"Зокрема, коли до обмінника прийшов чоловік та передав 30 тисяч доларів для обміну на гривні, правоохоронці задокументували як "касирка" разом із ними намагається втекти через інший вихід. Зловмисницю затримали на місці події", – йдеться в повідомленні.

У Києві ''касирку'' фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото

"Співробітниця" фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Джерело: Поліція Києва

Затриманою виявилася що 24-річна жителька Запорізької області, яка приїхала до Києва на заробітки. За фактом закінченого замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а зловмисниці повідомили про підозру.

Також поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної оборудки.

У Києві ''касирку'' фіктивного обмінника намагалась втекти з $30 тис. клієнта. Подробиці та фото

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ та Нацполіції затримали адвокатів, які, за інформацією слідства, вимагали гроші з виробника дронів, щоб "закрити" по ньому фейкове розслідування. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 150 тисяч доларів США.

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