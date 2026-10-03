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У Києві через атаку РФ перекрили рух Північним мостом: як курсує громадський транспорт

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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У Києві через атаку РФ перекрили рух Північним мостом: як курсує громадський транспорт
У Києві через атаку РФ перекрили рух Північним мостом. Джерело: Вікіпедія

У Києві вранці суботи, 3 жовтня, після ворожої атаки було перекрито рух Північним мостом. Через це автобуси курсують із відставанням від графіка, а тролейбуси – затримуються.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба Київської міської державної адміністрації. Ворог продовжує бити по цивільним об'єктам.

Що відомо

Так, о 6:57 міський голова повідомив про влучання російського дрону в Північний міст. Згодом, він поінформував про перекриття руху шляхопроводом.

"На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – йдеться в повідомленні.

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Згодом в пресслужбі КМДА заявили, що через перекриття руху Північним мостом затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47. Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 – транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 2 жовтня, через російські атаки було обмежено рух мостами через річку Дніпро. Внаслідок цього утворились численні затори.

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