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Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
210
Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві
Прогноз погоди у Києві на 5-8 жовтня. Джерело: Getty Images

До кінця тижня у Києві утримається стабільна, прохолодна осіння погода з денною температурою від +3 до +6 градусів та нічними зниженнями до +1, а у неділю навіть до нуля. Небо майже весь час залишатиметься вкритим хмарами, подекуди дощитиме.

Про це повідомив погодний сайт Sinoptik. За прогнозами синоптиків, різкого похолодання наразі не очікується.

До кінця тижня погода залишатиметься похмурою, проте без істотних затяжних дощів чи снігу.

Так, у четвер, 5 листопада, у Києві весь день небо буде вкрите хмарами, проте без опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2...+6, вночі +1...+3.

Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві

Погода у Києві 5 листопада. Джерело: sinoptik.ua

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У п'ятницю, 6 листопада, хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку розпочнеться дрібний дощ, але ближче до вечора він припиниться.Температура повітря вночі навіть підніметься до +6, вдень очікується +5, а ввечері опуститься до +3.

Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві

Погода у Києві 6 листопада. Джерело: sinoptik.ua

Суботній ранок 7 листопада у Києві очікується ясний, але безхмарним небо буде недовго – вдень та ввечері воно ховатиметься за хмарами. Без опадів.

Протягом майже всієї доби температура триматиметься на позначці +1, лише вдень вона трохи підніметься до +3.

Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві

Погода у Києві 7 листопада. Джерело: sinoptik.ua

У неділю, 8 листопада, з самого ранку небо у Києві затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Опадів не передбачається. Вночі температура повітря опуститься до нуля, такою ж вона протримається і зранку. Вдень очікується +3...+4.

Температура опуститься до нуля: синоптики розповіли, якої погоди чекати до кінця тижня в Києві

Погода у Києві 8 листопада. Джерело: sinoptik.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, жовтень 2026 року в Києві був одним із найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень. Середньомісячна температура повітря становила +11,8 °C, що на 3,2 °C вище за кліматичну норму.

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