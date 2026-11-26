У Києві невідомі привезли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят, залишивши їх без попередження волонтерам Wild Animals Rescue Center. Малюкам було лише кілька днів від народження, вони перебували в поганому стані та потребували ветеринарної допомоги. Тепер левенята перебувають під опікою центру.

Відео дня

Про незвичайний випадок повідомили представники Wild Animals Rescue Center на своїй сторінці у Facebook. У центрі розповіли, що навіть не знали про появу нових підопічних, поки їм не зателефонувала ветеринарка Інна Васильковська із запитанням, коли заберуть левенят.

Неочікувана знахідка

У центрі зазначили, що вже звикли до ситуацій, коли до клініки Інни Васильковської привозять диких тварин, про яких волонтери нічого не знають. Зазвичай це хворі їжаки, білки та інші маленькі тварини, яких залишають від імені організації.

Однак двоє левенят стали для команди абсолютно несподіваним випадком. Як з'ясувалося, малюків привезли до клініки ще за два дні до дзвінка ветеринарки.

За словами представників центру, вони не знали, хто саме доставив левенят, за яких обставин це сталося та чим годували тварин до цього.

Стан малюків

На вигляд левенятам було лише кілька днів від народження. Коли вони потрапили до клініки, їхній стан був дуже поганим. Зокрема, у малюків був сильний закреп.

РЕКЛАМА

Інна Васильковська надала тваринам необхідну ветеринарну допомогу. У Wild Animals Rescue Center подякували ветеринарці за порятунок левенят.

Після цього волонтери забрали малюків до свого центру, де вони тепер перебувають під постійною опікою.

Представники організації наголосили, що ніколи не відмовляються приймати тварин, які потребують порятунку. Водночас вони попросили заздалегідь повідомляти про нових підопічних, адже команді потрібно підготуватися, оцінити свої можливості та розрахувати необхідні ресурси.

Головні історії дня

Особливо складного догляду потребують такі маленькі тварини, яких необхідно практично цілодобово вигодовувати та контролювати їхній стан.

У центрі також повідомили, що попереду на левенят чекають постійний догляд і витрати на вигодовування. Усе це відбуватиметься на тлі складної фінансової ситуації організації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську.